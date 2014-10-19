Франція та Німеччина пообіцяли велику кількість безпілотників вже найближчим часом — Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, яке було показане у суботу ввечері.

"По місії ОБСЄ я висловив своє обурення, що я не приймаю, коли місія ОБСЄ сім місяців чекає двох безпілотників та операторів, які ними будуть управляти, адже Україна платить дуже високу ціну за відстрочку", - сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко розповів, хто винен у пікеті Нацгвардії під АП

"І результатом домовленостей є те, що вже в першу чергу керівництво Франції та Німеччини, з домовленістю з президентом Швейцарії, поставляє найближчим часом велику кількість безпілотників і операторів, які будуть ними управляти. І ще важлива дуже позиція, яка вчора буле домовлена, і про яку ще ніхто не знає — ми домовилися застосовувати спеціальні станції контрбатарейної боротьби. Радари, які будуть спільно використовуватися ОБСЄ, операторами з усіх сторін, включаючи українців і росіян, які будуть розміщені на 15 чи 17 пунктах найбільш небезпечних", - сказав Порошенко.