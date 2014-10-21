Бойовики в односторонньому порядку зупинили процес обміну полоненими

Терористи в односторонньому порядку зупинили процес обміну полоненими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«Терористи в односторонньому порядку зупинили процес обміну заручниками», - зазначив він.

«Повідомляємо, що український Міжвідомчий центр допомоги обміну заручниками продовжує свою роботу і робить усе можливе для пошуку осіб, що потрапили до незаконних збройних формувань, та проводить переговори про відновлення контактів», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 жовтня, уповноважений президента України з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що до списку Міжвідомчого центру допомоги громадянам у питаннях звільнення полонених, заручників та пошуку зниклих безвісти при СБУ внесено близько 2 тис. 500 осіб. «Міжвідомчий центр СБУ займається складанням списків заручників і тих, хто зник безвісти, а також питаннями обміну. На цей час у список міжвідомчого центру було внесено близько 2500 осіб, які зникли безвісти або перебувають у заручниках», - сказала Геращенко, підкресливши, що на сьогодні звільнити вдалося 822 особи.