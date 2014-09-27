Терористи заявили про припинення обміну полоненими
00:01, 27 вересня 2014Політика
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Терористи "ДНР" в односторонньому порядку припиняють обмін полоненими.
REUTERS
Про це повідомляє канал 24 з посиланням на терористичний сайт "Русская весна".
Там інформують, що це робиться, мовляв, через недотримання зобов'язань Києвом.
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"Було прийнято рішення в односторонньому порядку перервати процес обміну військовополоненими з українськими військовими, оскільки зі 174 переданих нам військовополонених, тільки 30 людей дійсно є бійцями армії "Новоросії". Українська сторона, за нашим списком, видає зовсім інших людей", - зазначили у "ДНР".
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