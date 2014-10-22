Полторак про демарш нацгвардійців: Для мене це особиста трагедія

Про це він сказав в ефірі "5 Каналу", передає УНН.

"Для мене це особиста трагедія, тому що я на той час був командувачем Національної гвардії. Я відношу це до недоліків в моїй роботі, десь щось я не побачив", - сказав він.

Полторак зазначив, що в черговий раз спецслужби використали наших людей, які є патріотами, щоб розірвати нашу державу.

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"Я для себе зробив висновки. Кожен солдат, який приходив до Адміністрації Президента, теж зрозумів, що так робити не можна тоді, коли дуже важко країні. Ми всі разом зробимо висновки", - запевнив міністр.

Нагадаємо, 13 жовтня під стінами Адміністрації президента відбувся мітинг строковиків Нацгвардії з вимогою демобілізації. За словами гвардійців, багато з них вже відслужили рік або півтора.