Бойовики знищили двох офіцерів ФСБ на Донбасі – активіст

Про це повідомив співголова Громадської Ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгирьов, передає Еспресо.TV.

«Москву не влаштовує самостійна позиція, яку зайняли польові командири. На сьогодні зафіксовано два випадки ліквідації офіцерів ФСБ, які мали б зачистити цю територію і привести до єдиного московського ладу», - поінформував активіст.

Читайте такожУ "ДНР" – нова хвиля мобілізації: готуються до масштабного наступу" Києва після виборівЗа його словами, таким чином «місцеві» продемонстрували, що вони не будуть жити по правилах Москви.

«Більш того, їх би влаштував єдиний політичний та юридичний устрій з Україною або з Україною «перезавантаженою», де не буде місцевих олігархів, що довели країну до безладу», - зазначив Снєгирьов.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Сніжному на Донеччині між бойовиками з батальйону «Оплот» і російськими військовослужбовцями виник конфлікт. Офіцери РФ незадоволені непрофесіоналізмом та невмінням бойовиків поводитися з технікою.