Офіцери РФ незадоволені непрофесіоналізмом та невмінням бойовиків поводитися з технікою

08:37, 22 жовтня 2014
Політика
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У Сніжному на Донеччині між бойовиками з батальйону «Оплот» і російськими військовослужбовцями виник конфлікт.

REUTERS

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався на створеній російськими фахівцями базі ремонту військової техніки.

"Конфлікт почався зі звинувачень в крайньому непрофесіоналізмі і невмінні поводитися з технікою на адресу бойовиків з боку російських офіцерів", - пише Тимчук.

Крім того, в «ЛНР» під тиском керівництва бойовиків лідери окремих угруповань намагаються знайти мирні шляхи врегулювання конфліктів між своїми групами.

Читайте такожДо Донецька прибули спецназівці з Омська та десантники з Костроми – Тимчук"Зокрема, лідер «народного ополчення» «ЛНР» Мозговой погодився піти на переговори з керівництвом батальйону «Зоря», з яким у нього відзначався серйозний конфлікт, але тільки на предмет «створення автономії» свого угруповання", - додав експерт.

Одночасно в лавах «ополчення» ширяться чутки, що Мозговий «продався» Києву та не буде воювати проти України. Також відзначається різке посилення особистої охорони Мозгового.

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