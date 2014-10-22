Офіцери РФ незадоволені непрофесіоналізмом та невмінням бойовиків поводитися з технікою

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався на створеній російськими фахівцями базі ремонту військової техніки.

"Конфлікт почався зі звинувачень в крайньому непрофесіоналізмі і невмінні поводитися з технікою на адресу бойовиків з боку російських офіцерів", - пише Тимчук.

Крім того, в «ЛНР» під тиском керівництва бойовиків лідери окремих угруповань намагаються знайти мирні шляхи врегулювання конфліктів між своїми групами.

Читайте такожДо Донецька прибули спецназівці з Омська та десантники з Костроми – Тимчук"Зокрема, лідер «народного ополчення» «ЛНР» Мозговой погодився піти на переговори з керівництвом батальйону «Зоря», з яким у нього відзначався серйозний конфлікт, але тільки на предмет «створення автономії» свого угруповання", - додав експерт.

Одночасно в лавах «ополчення» ширяться чутки, що Мозговий «продався» Києву та не буде воювати проти України. Також відзначається різке посилення особистої охорони Мозгового.