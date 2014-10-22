ВО «Свобода» звинувачує суд у навмисному затягуванні справи із заборони Компартії

Про це заявив голова житомирської обласної організації «Свободи» Сидір Кізін на мітингу, який проводили націоналісти біля будівлі суду.

Нагадаємо, в ході сьогоднішнього судового засідання головуючий суддя зачитав клопотання від представників КПУ про те, що вони не можуть прийти до суду, оскільки проходить виборча кампанія на виборах до Верховної Ради.

Читайте такожСьогодні суд розгляне заборону КПУ«Судді займаються навмисним затягуванням справи. Ми вважаємо, що в нинішніх умовах вже можна було б розглянути цю справу по суті», - заявив Сидір Кізін.

Нагадаємо, суд почав розглядати справу із заборони КПУ в серпні цього року.

Раніше фракція ВО «Свобода» внесла до парламенту законопроект щодо заборони комуністичної ідеології в Україні.