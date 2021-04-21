Члени комісії Сенату Польщі з питань закордонних справ прийняли резолюцію, в якій підтримали Україну на тлі того, що Росія нарощує свій військовий контингент на кордоні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wyborcza.
Резолюція була прийнята на спеціальному засіданні комісії, присвяченому ситуації в Україні, в якому взяв участь посол України в Польщі Андрій Дещиця, який представив поточну ситуацію в регіоні.
За словами Голови Комісії Богдана Клиха, прийняття резолюції є тим більше необхідним, враховуючи "незрозуміле рішення більшості сейму, який відмовився прийняти резолюцію із закликом зупинити "Північний потік-2".
У резолюції йдеться, що "кількість військ, оснащених танками, важкою ствольною і ракетною артилерією, броньованою піхотою, безпілотниками і бойовою авіацією, небезпечно зростає, а посилена активність російського флоту спостерігається в Чорному морі, де, всупереч міжнародному праву, було оголошено про блокаду Керченської протоки".
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Також йдеться про те, що сепаратисти на Донбасі просять російську владу приєднати ОРДЛО до Росії і "ця спроба ескалації напруженості повинна трактуватися як продовження стратегії дестабілізації Європи".
"Комісія вважає, що дії Російської Федерації є загрозою безпеці на нашому континенті, а також черговою спробою поставити під сумнів принцип недоторканності кордонів в Європі", - йдеться в документі.
У ньому Комісія закликає "владу Російської Федерації зупинити подальшу ескалацію напруженості і дестабілізацію ситуації з безпекою в регіоні, і просить лідерів держав НАТО ініціювати консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, визнаючи, що тільки жорстка позиція країн, асоційованих з ЄС і НАТО, може запобігти подальшій військовій ескалації і війну".
Комісія також звернулася до "людей доброї волі підтримати українських патріотів у захисті суверенітету своєї Батьківщини".
Стягування військ РФ до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
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