Процес акредитації триватиме найближчі 2-3 тижні.

Фракція «Слуга народу» впроваджує власну систему акредитації журналістів на свої заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час брифінгу.

«Ми переходимо на системну діяльність, у нас буде створений медіа-центр, медіа-простір певний... Ми запускаємо процес акредитації, він буде відбуватися у найближчі 2-3 тижні. Ми завтра офіційно повідомимо видання всі по каналах комунікації, що буде входити у акредитаційну заявку, які будуть результати акредитації для кожного ЗМІ, скільки ми будемо давати посвідчень або доступів», - розповів він

За словами Корнієнка, ця акредитація спрямована на «покращення нашої взаємодії».

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«Зробити її більш простою для вас і більш прозорою... Акредитація дозволить нам одразу планувати роботу наших імпровізованих медіа-центрів. Ми завжди будемо знати, що у нас 40-50 журналістів з виданими посвідченнями і, відповідно, ми маємо розраховувати на таку кількість посадкових місць в залі», - сказав депутат.

Він наголосив, що ті, хто займається журналістикою, а не «партійною пропагандою», завжди є очікуваними гостями на заходах «СН».

«Ми зможемо для себе розуміти, до нас прийшла преса чи активісти різних партій, чи представники підсанкційних каналів, що теж бувало. Ми будемо цю діяльність робити прозорою. Точно ті, хто займається журналістикою, ті, хто не займається партійною пропагандою, вони для нас завжди очікувані гості на наших будь-яких заходах», - пояснив Корнієнко.

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Автор: Тетяна Поляковська