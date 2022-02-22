Представники Держдепартаменту цю інформацію коментувати відмовилися.

Американських дипломатів, вивезених раніше з посольства США у Києві до Львова, можуть повністю вивезти з України.

За словами двох джерел видання Bloomberg, знайомих з цим питанням, США розглядають питання про перенесення свого посольства з України.

На умовах анонімності джерела повідомили, що Польща була найбільш вірогідним тимчасовим пунктом призначення.

Представники Держдепартаменту і Ради національної безпеки від коментарів журналістам відмовилися.

Нагадаємо, раніше в Держдепі передавали, що американське посольство США в Україні не повертатиметься до Києва до зниження рівня ескалації з боку Російської Федерації.

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