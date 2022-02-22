Сьогоднішні дії Кремля є повним відмовою від Мінських домовленостей, кажуть у США

Україна передала в Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй звернення з вимогою скликати термінове засідання.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез", - повідомив він.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд підтримала заклик України до термінової зустрічі.

Читайте такожЗеленський переговорив з Джонсоном та готує звернення"Ми всі повинні підтримувати Україну перед лицем нахабної спроби Росії узурпувати суверенну територію України. У цій кризі не може бути пасивних спостерігачів", - написала вона у Twitter.

Вона назвала визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" безпричинним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

"Рада Безпеки має вимагати, щоб Росія поважала суверенітет і територіальну цілісність України, держави-члена ООН. Сьогоднішні дії Кремля є повним відмовою від Мінських домовленостей і порушенням Резолюції 2202 (2015) Ради Безпеки ООН. Заява Росії — це не що інше, як театр, очевидно покликаний створити привід для подальшого вторгнення в Україну", - йдеться у її заяві.

Також вона підкреслила, що дії Росії загрожують міжнародному порядку, який з часів Другої світової війни відстоював принцип, що одна країна не може в односторонньому порядку перекроювати кордони іншої країни.

Визнання "ЛНР" і "ДНР" Росією

Нагадаємо, що сьогодні ввечері президент Росії Володимир Путін прийняв рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" і підписав "договори" з ватажками псевдореспублік.

Президент України Володимир Зеленський вже обговорив це рішення з президентом США Джо Байденом і збирається поговорити з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Відомо, що після засідання РНБО Зеленський виступить зі зверненням до українців.

У Європі вже назвали визнання незалежності "ЛДНР" порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України.