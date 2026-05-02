Зеленський запросив Фіцо приїхати до Києва

Політики також обговорили можливість особисто зустрітися найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський запросив премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Києва. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, і зауважив, що мав розмову з премʼєром Словаччини.

"Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому", - підкреслив він.

Зеленський додав, що важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України в Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу.

"Запросив пана премʼєр-міністра з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави. Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком", - написав глава держави.

Політика Роберта Фіцо - що відомо

Як повідомлялося, раніше Фіцо заявив, що європейські політики неоднозначно ставляться до його зустрічей з президентом Росії Володимиром Путіним.

Він поскаржився, що в Брюсселі йому постійно висувають претензії щодо цих зустрічей і розповідають, чому він не повинен зустрічатися з Путіним. Водночас у неофіційній обстановці намагаються дізнатися подробиці цих розмов.

