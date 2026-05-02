В уряді пообіцяли розібратися із заброньованими 'качками' в спортзалах

В Україні плануються рейди ТЦК у тренажерних залах з метою перевірити, звідки у всіх тамтешніх "качків" взялася бронь від мобілізації. Про це в коментарі журналістам заявив голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко.
Він зауважив, що мобілізація має стати "зрозумілою, чіткою, прозорою для всіх".
"Тому що я втомився натурально одночасно бачити повністю заповнені спортивні зали якимись качками, які очевидно кимось заброньовані, але очевидно зараз вони не на роботі, і одночасно дивитися відео про те, як у нас черговий скандал через те, що ТЦК перевищили свої повноваження", – заявив Гудименко.
Він наголосив, що з цією ситуацією "треба наводити порядок", і повідомив, що над відповідною задачею вже працюють.
Як писав УНІАН, влада розглядає можливість зміни підходів до бронювання. За словами нардепа Сергія Нагорняка, одним із варіантів поповнення особового складу армії є часткове зняття бронювання з працівників критичних підприємств.
Також ми писали, що Зеленський анонсував реформування армійсько-мобілізаційної системи, яка серед іншого передбачає підвищення зарплат військовослужбовців.