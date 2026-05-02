Через високі ціни на авіапаливо у США припинив діяльність відомий лоукостер

Авіакомпанія Spirit Airlines скасувала всі рейси в суботу і планує звільнити тисячі співробітників.

Американська авіакомпанія Spirit Airlines на тлі енергетичної кризи припиняє свою діяльність, скасовуючи тисячі запланованих рейсів і скорочуючи співробітників. Як пише NBCNews, бюджетна авіакомпанія оголосила про згортання діяльності, починаючи з суботи, 2 травня.

"Усі рейси скасовано, і служба підтримки клієнтів більше не працює. Ми пишаємося впливом нашої моделі наднизьких цін на галузь за останні 34 роки і сподівалися продовжувати обслуговувати наших пасажирів ще довгі роки", – йдеться в заяві компанії.

Авіакомпанія заявила, що автоматично опрацює повернення коштів за всі рейси. Пасажирам не будуть відшкодовані витрати, понесені в результаті скасування рейсів, такі як оплата проживання в готелі в екстрених випадках, якщо інше не передбачено їхньою туристичною страховкою.

При цьому великі перевізники вживають заходів для підтримки тих, хто постраждав від призупинення роботи Spirit. Деякі пропонують "рятувальні тарифи" на своїх маршрутах і повертають додому екіпажі Spirit. Інші – обмеження цін на певних маршрутах, що обслуговуються Spirit, та можливості працевлаштування для колишніх співробітників авіакомпанії.

Причини припинення роботи авіакомпанії

Видання нагадало, що Spirit постраждала під час пандемії COVID-19 і намагалася вийти з банкрутства, розраховуючи на стабільний прибуток. Але плани були зірвані на тлі різкого зростання цін на авіаційне паливо, викликаного початком війни з Іраном.

"Незважаючи на зусилля компанії, нещодавнє істотне зростання цін на нафту та інші фактори, що чинять тиск на бізнес, значно вплинули на фінансові перспективи Spirit", – йдеться в заяві компанії. Зазначається, що за відсутності додаткового фінансування у компанії не залишалося іншого вибору, окрім як "розпочати процес згортання діяльності".

Автори додали, що минулого місяця Spirit звернулася до Білого дому за фінансовою допомогою – були потрібні сотні мільйонів доларів для підтримки ліквідності. Президент Дональд Трамп "спочатку поставився до цього з розумінням". Однак у п'ятницю з'явилися повідомлення про те, що згортання діяльності є неминучим, оскільки "переговори між компанією, власниками її облігацій та Білим домом зайшли в глухий кут".

Чим відома компанія Spirit

На піку свого успіху в середині 2010-х років Spirit відкрила 28 нових маршрутів менш ніж за рік, а її вартість оцінювалася в 6 мільярдів доларів. Вона приваблювала пасажирів максимально дешевими тарифами, де все, від напоїв до ручної поклажі, оплачувалося додатково.

І хоча Spirit перевозила лише невелику частину пасажирів, у якийсь момент її прибутковість входила до трійки лідерів серед найбільших американських авіакомпаній.

Компанія Spirit веде свою історію від заснованої в 1960-х роках у Мічигані транспортної компанії, а повітряні перевезення почалися в 1980-х роках. У 1999 році компанія перенесла свою штаб-квартиру в район Форт-Лодердейла у Флориді, де вона знаходиться досі. Станом на кінець 2025 року в компанії працювало близько 17 000 осіб.

Енергетична криза в Європі

Нагадаємо, що невеликі аеропорти Європи, які залежать від коливань попиту на авіаперевезення, зіткнулися з проблемами. Справа в тому, що авіаперевізники скорочують рейси через зростання вартості палива. І в першу чергу скорочення стосуються регіональних рейсів. Профільні асоціації закликають владу зменшити податковий тиск на такі аеропорти.

Під час кризи деякі європейські авіакомпанії намагаються домогтися скасування деяких пільг для пасажирів, включаючи перевезення додаткового ручного багажу. Також авіакомпанії планують домогтися скасування правила про обов'язкову компенсацію пасажирам у тому випадку, якщо рейс було скасовано через брак палива.

