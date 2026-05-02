Складено рейтинг найкращих смартфонів 2026 року в категорії 'топ за свої гроші'

Розробники бенчмарку AnTuTu оновили рейтинг смартфонів під управлінням Android із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності. Він складений за підсумками квітня 2026 року і розділений на п'ять цінових категорій.

У найдоступнішому сегменті (до 140 доларів) перше місце посів Redmi Note 14 5G на базі Dimensity 7025-Ultra. За ним розташувалися OPPO K12x із процесором Snapdragon 695 та Redmi 14C з Helio G81-Ultra. Усі три пристрої отримали високі оцінки за співвідношення ціни та можливостей.

У категорії від 140 до 280 доларів лідером став Redmi Turbo 4 на Dimensity 8400 Ultra, який за потужністю майже не поступається флагманському Snapdragon 8 Gen 3. Друге місце посів OnePlus Ace 5 з чипом Dimensity 9400e, а третім виявився iQOO Z10 Turbo Pro з Snapdragon 8s Gen 4.

Серед смартфонів вартістю 280–430 доларів найкращим визнали iQOO Neo 11, який, окрім потужного чипа Snapdragon 8 Elite, може похвалитися акумулятором на 7500 мА·год. Срібло та бронзу забрали Redmi K90 Max на Dimensity 9500 і Redmi K90 зі Snapdragon 8 Elite.

У передтоповому сегменті (від 430 до 580 доларів) найкраще співвідношення ціни та продуктивності виявилося у Realme GT 8 Pro. Пристрій працює на базі найшвидшого мобільного процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5. На другому місці розташувався Honor Win зі Snapdragon 8 Elite Gen 5, а замикає трійку OnePlus Ace 6 Extreme Edition на базі Dimensity 9500.

У преміальному сегменті (дорожче 580 доларів) найкращими стали OnePlus 15T, iQOO 15 і OnePlus 15. Ці смартфони також побудовані на базі чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

