Вчені знайшли 'код безсмертя' у найстарішої істоти планети

Воно було дорослим, коли будували піраміди, і досі не почало старіти.

Науковці змогли розшифрувати ДНК "сосни довговічної" – істоти, яка живе вже понад 5 000 років у пустельному регіоні США і, здається, взагалі не вміє старіти, повідомляє Daily Mail.

Це дерево – справжній рекордсмен, адже воно пам’ятає часи, коли єгипетські піраміди ще навіть не почали будувати. Вчені виявили у нього всередині гігантський генетичний код. Він складається з 24 мільярдів частин – це у вісім разів більше, ніж у людини. Більшість цієї ДНК просто повторюється, але вона зовсім не заважає дереву жити тисячоліттями.

Клітини сосни мають дуже довгі "хвостики" (теломери) - це "запобіжники" на кінчиках хромосом. У людей вони з віком коротшають, що веде до старості, а у цього дерева вони аномально довгі, що уповільнює старіння клітин майже до нуля.

Крім того, у рослини є спеціальні гени-рецептори, які миттєво розпізнають будь-які хвороби.

Як зазначається у дослідженні Каліфорнійського університету у Девісі, ці сосни не вмирають від старості. Їхні клітини не стають дряхлими, як у людей чи тварин. Дерево може загинути лише через удар блискавки, сильну пожежу або напад комах. Сама ж природа заклала в нього можливість жити вічно.

Тепер вчені хочуть зрозуміти, чи можна використати цей "секрет вічної молодості", щоб допомогти людям боротися зі старінням та хворобами.

