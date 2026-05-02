На кордоні з Білоруссю зафіксовано нетипову активність, – Зеленський

На кордоні з Білоруссю зафіксували специфічну активність, Україна готова реагувати. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, який підкреслив, що ситуація перебуває під контролем.

"Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі - з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що Україна готова захищати своїх людей та свій суверенітет, і "кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України".

Відео дня

Ризики з боку Білорусі

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що у росіян "дуже багато різних нездорових ідей", тому дуже не хочеться, щоб Білорусь була в них втягнута. Він не виключив, що президент Росії Володимир Путін може втягнути Білорусь у війну проти України. Глава держави також підкреслив, що сподівається на те, що цього не станеться.

Згодом з’явилася інформація, що Білорусь запустила єдину з Росією базу прикордонного контролю. Тепер громадяни Росії із забороною на виїзд, наприклад, ті, хто отримав електронні повістки, більше не зможуть виїхати за кордон через Білорусь.

Вас також можуть зацікавити новини: