У Європарламенті різко розкритикували рішення Трампа ввести мита на автомобілі з ЄС

Там наголосили, що поки ЄС виконує свої зобов’язання, американська сторона продовжує їх порушувати.

Очільник Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге назвав неприйнятним 25% мито на автомобілі з ЄС, про яке повідомив президент США Дональд Трамп. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

За словами Ланге, заява Трампа, що Європейський Союз нібито не дотримується угоди, не відповідають дійсності.

"Європейський парламент і досі дотримується угоди, укладеної у Шотландії, та працює над завершенням законодавчого процесу. Поки ЄС виконує свої зобов’язання, американська сторона продовжує їх порушувати. Від мит на понад 400 видів сталевих та алюмінієвих виробів до нинішніх заходів щодо автомобілів - це свідчить про явну ненадійність. Ми вже бачили такі свавільні кроки раніше, навіть стосовно партнерів. Тепер ЄС має зберігати чіткість і твердість позиції", - зауважив політик.

Мита Трампа - що відомо

Раніше Трамп оголосив нові тарифи проти Європи. Водночас він наголосив, що європейські автовиробники будуть звільнені від сплати мита за ті машини, які виготовляються на території США.

"Я радий оголосити, що, виходячи з того факту, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня я підвищу тарифи, що стягуються з Європейського Союзу на автомобілі та вантажівки, що імпортуються до Сполучених Штатів", - сказав президент США.

Водночас видання Reuters писало, що різка критика Трампа щодо союзників поглиблює розкол між США та Європою. За словами дипломатів, навіть ті, хто намагався підлещуватися, стикалися з гнівом президента США.

