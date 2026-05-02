Ворог намагається зайти в місто: Жорін розповів про ситуацію на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку попри постійний тиск, російські війська не досягли успіхів, але продовжують стягувати туди резерви і атакувати.

Ситуація на Донбасі залишається напруженою, однак російські окупанти не мають просувань, зокрема, на Лиманському напрямку.

Про це в етері Новини.Live сказав заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Він деталізував, що українські підрозділи тримають оборону на ділянці від Лимана до району Куп’янська, де росіяни продовжують активні штурми.

"Найгостріша ситуація стоїть саме в Лимані. Ворог намагається просуватися безпосередньо в місто", - сказав Жорін.

Також військовий назвав складною ситуацію навколо Краматорська, де вже фіксуються удари FPV-дронів та артилерії по місту.

Але, як зазначив Жорін, попри постійний тиск, російські війська не досягли успіхів у смузі відповідальності його корпусу. Хоча, за його словами, росіяни продовжують підтягувати резерви та проводити хвильові штурми, використовуючи сприятливі погодні умови.

Як повідомляв УНІАН, з’явилося перше відео із застосуванням українськими військовими "антидронового" зенітно-ракетного комплексу STASH. "Бойова робота зенітно-ракетного комплексу STASH – знищення ударного БпЛА типу Shahed в ході відбиття масованого ворожого удару дронами по західному регіону країни", – розповіли військові.

А речник 60 ОМБр Максим Білоусов розповідав, що якщо рік тому росіяни підписували контракт і через місяць опинялися на передовій в Україні, то зараз ситуація змінилася. В даний час, за словами військового, проміжок від підписання контракту до передової у окупантів становить "тиждень, а іноді навіть менше".

