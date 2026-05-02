Замок, який гнив 30 років, виставили на продаж у Португалії за €1,35 млн (фото)

Закинутий 100-річний маєток бельгійського магната знову шукає господаря, але новому власнику доведеться добряче витратитися.

У самому серці Португалії на продаж виставили легендарний Palacete do Jardim, який стояв пусткою останні три десятиліття, повідомляє видання Daily Mail.

Відомо, що розкішний маєток у місті Ковілья був збудований у 1920-х роках для родини бельгійського бізнесмена Жозефа Буона. Попри те, що будівля офіційно визнана пам'яткою архітектури, вона залишалася занепадати протягом трьох десятиліть і зараз оцінюється у €1,35 мільйона.

Всупереч тривалому занепаду, внутрішнє оздоблення будівлі вражає автентичністю. У кімнатах вціліли вишукані дерев’яні панелі та писані стіни, які підкреслюють велич минулої епохи. Будівля площею 850 квадратних метрів налічує дев'ять спалень та шість вбиралень, що робить її одним із найяскравіших зразків португальського модерну. Він розташований на ділянці площею понад 10 000 квадратних метрів з краєвидами на найвищий гірський масив країни.

Агент з нерухомості Prummo Imóveis, який займається продажем об'єкта, впевнений, що особняк можна перетворити на "чарівну резиденцію, інституційну штаб-квартиру або туристичну чи культурну інвестицію".

Попит на подібну нерухомість стрімко зростає, адже іноземці все частіше обирають Португалію для постійного проживання, а не просто для відпочинку. На думку фахівців, багатьох приваблює можливість змінити темп життя та проводити більше часу на природі.

Місто, де розташований маєток, раніше називали "Манчестером Португалії" через розвинену текстильну промисловість. Згідно з даними видання Casa Das Muralhas, регіон досі зберігає свою спадщину: старі фабрики та майстерні відкриті для туристів. Сьогодні це жвавий студентський центр і "ворота" до гірського масиву Серра-да-Ештрела, де взимку катаються на лижах, а влітку ходять у походи.

