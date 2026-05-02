Операція 'Павутина': РФ оцінила збитки у понад $26 млн

Атака дронів по аеродромах РФ могла знищити до третини стратегічної авіації ворога.

Міністерство оборони Росії оцінило втрати від спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина" у 2 мільярди рублів (близько $26,7 млн). Йдеться про пошкодження авіаційної техніки внаслідок атак на військові аеродроми влітку 2025 року, пише The Insider.

За даними російських ЗМІ, ця сума фігурує у матеріалах кримінальної справи, яку розслідує Слідчий комітет РФ.

Операція відбулася 1 червня 2025 року одразу в кількох регіонах РФ – Іркутській, Мурманській, Рязанській та Івановській областях. Для ударів використали понад сотню FPV-дронів, які, за версією слідства, завезли до країни у вантажівках під виглядом цивільних товарів.

Кримінальна справа

Обвинуваченими у справі проходять четверо водіїв вантажівок. Їм інкримінують теракт і незаконне перевезення вибухових речовин. Водночас самі чоловіки провину заперечують і заявляють, що не знали про вміст вантажу.

Президент України Володимир Зеленський раніше підтвердив проведення операції, зазначивши, що водії фактично були використані "втемну", а дрони приховали у спеціальних контейнерах із дистанційним відкриттям.

Російські слідчі вважають організаторами кількох громадян України, яких наразі оголошено в розшук.

Основними цілями стали літаки стратегічної авіації, зокрема Ту-95МС та Ту-22М3. За оцінками української сторони, було уражено десятки літаків, включно з бомбардувальниками, літаками дальнього радіолокаційного виявлення та транспортною авіацією.

Нагадаємо, за підрахунками аналітиків, Росія могла втратити до третини боєздатного парку стратегічних бомбардувальників, що суттєво вплинуло на її можливості завдавати масованих ракетних ударів.

Раніше джерела УНІАН у спеслужбах повідомляли, що росіяни досі не змогли відновити завдану своїй стратегічній авіації шкоду внаслідок української операції "Павутина". За даними джерела, Москва намагається приховати реальні масштаби своїх втрат.

Defense News пише, що операція "Павутина" змусила США переглянути захист власних оборонних об’єктів від атак дронів. Зокрема, увагу привернули авіабази з F-35 та оборонні заводи, що опинилися вразливими через бюрократичні прогалини.

