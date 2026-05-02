Улюблена тактика окупантів під загрозою: військовий розповів, що пішло не так

Свіже російське поповнення швидко гине і залишається лежати на полях Донбасу, зокрема й на Лиманському напрямку.

Якщо рік тому росіяни підписували контракт з міноборони і через місяць опинялися на лінії бойового зіткнення в Україні, але зараз ситуація змінилася.

Про це сказав в етері Київ24 речник 60 ОМБр Максим Білоусов. В даний час, за словами військового, часовий проміжок від підписання контракту до передової у окупантів становить "тиждень, а іноді навіть менше".

Таке російське поповнення швидко гине і залишається лежати на полях Донбасу, зокрема й на Лиманському напрямку.

Можна зробити висновок, що у противника вже немає людей для накопичення резерву в живій силі. Білоусов припустив, що це може вплинути на інфільтрацію - улюблену тактику окупантів, для якої тепер просто не вистачатиме живої сили.

Також, за словами Білоусова, українські військові продовжують працювати над тим, щоб живої сили у ворога було значно менше.

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що російська армія ще до повномасштабного вторгнення в Україну мала на озброєнні морські ударні дрони, але зробила ставку на надводний флот.

Він деталізував, що з 2022 року застосування росіянами таких дронів не мають масового характеру.

