В Україні розглядають можливість часткового скасування бронювань, - нардеп

Нардеп натякнув, що під скасування бронювань можуть потрапити працівники підприємств, які взимку допомагали пройти опалювальний сезон.

Влада розглядає можливість зміни підходів до бронювання працівників деяких підприємств на тлі нестачі мобілізаційного ресурсу.

Про це сказав нардеп Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, передають Новини.Live. Він розповів, що раніше влада максимально зберігала фахівців у критичних галузях, зокрема в енергетиці.

Нагорняк зазначив, що одним із варіантів поповнення особового складу армії є часткове зняття бронювання з працівників підприємств. Нардеп розповів, що представники ЗСУ можуть прийти на підприємство і вибрати собі адекватних людей без шкідливих звичок, людей, які не мають інвалідності.

Це абсолютно нормальні люди, фахівці і звісно, ЗСУ хочуть ними поповнитися, зауважив нардеп.

"На підприємствах працюють люди без обмежень, кваліфіковані спеціалісти - і, відповідно, саме вони розглядаються як ресурс для поповнення війська".

Мобілізація в Україні

27 квітня військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що в Україні на сьогоднішній день, за оцінками Міністерства оборони, мобілізаційний ресурс складає понад півтора мільйона осіб. "... За підрахунками Міністерства оборони, 1,6 млн осіб – це ті люди, які можуть зараз поповнити військо", - деталізувала вона тоді.

А 30 квітня військовий журналіст, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначав, що зниження мобілізаційного віку може бути ефективним з огляду на досвід інших країн, але для цього мають виконуватися головні умови.

Зокрема, він зауважив, що в цій справі головним пріоритетом мають бути раціональне керівництво та збереження життів бійців. Крім того, держава повинна забезпечити належний вишкіл, щоб молоді мобілізовані військові могли ефективно знищувати окупантів.

