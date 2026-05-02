В Україні розглядають можливість часткового скасування бронювань, - нардеп

Влада розглядає можливість зміни підходів до бронювання працівників деяких підприємств на тлі нестачі мобілізаційного ресурсу.
Про це сказав нардеп Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, передають Новини.Live. Він розповів, що раніше влада максимально зберігала фахівців у критичних галузях, зокрема в енергетиці.
Нагорняк зазначив, що одним із варіантів поповнення особового складу армії є часткове зняття бронювання з працівників підприємств. Нардеп розповів, що представники ЗСУ можуть прийти на підприємство і вибрати собі адекватних людей без шкідливих звичок, людей, які не мають інвалідності.
Це абсолютно нормальні люди, фахівці і звісно, ЗСУ хочуть ними поповнитися, зауважив нардеп.
"На підприємствах працюють люди без обмежень, кваліфіковані спеціалісти - і, відповідно, саме вони розглядаються як ресурс для поповнення війська".
27 квітня військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що в Україні на сьогоднішній день, за оцінками Міністерства оборони, мобілізаційний ресурс складає понад півтора мільйона осіб. "... За підрахунками Міністерства оборони, 1,6 млн осіб – це ті люди, які можуть зараз поповнити військо", - деталізувала вона тоді.
А 30 квітня військовий журналіст, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначав, що зниження мобілізаційного віку може бути ефективним з огляду на досвід інших країн, але для цього мають виконуватися головні умови.
Зокрема, він зауважив, що в цій справі головним пріоритетом мають бути раціональне керівництво та збереження життів бійців. Крім того, держава повинна забезпечити належний вишкіл, щоб молоді мобілізовані військові могли ефективно знищувати окупантів.