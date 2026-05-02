Росіяни більше не довірятимуть словам Путіна про 'спокійну' ситуацію в країні, – Подоляк

Він зазначив, що знищення інфраструктури війни – це шанс для РФ нарешті витрачати гроші на власне життя.

Росіяни все ж засумніваються у запевненнях президента Росії Володимира Путіна, що у них "нічого страшного не відбувається".

Про це в ефірі Новини.LIVE сказав Михайло Подоляк, радник Офісу президента України, відповідаючи на запитання щодо українських ударів по російських нафтопереробних заводах, зокрема, в Туапсе.

"Хай він більше говорить про те, що ніде нічого страшного не відбувається. Взагалі нічого не відбувається. Війни немає. Інтернет не забороняють. А ні, забороняють - законодавці. "Я тут взагалі ні до чого, хоча я в авторитарній країні єдиний, хто ухвалює рішення" ", - сказав радник.

Відео дня

За його словами, у росіян "специфічний розум, вони не мислять, як ми".

"І тому дуже добре, коли він буде це все говорити. І навіть ті, хто не вміє мислити, все ж таки поставлять собі питання: "А точно нічого в Туапсе не відбувається?", - зауважив Подоляк.

Ключові порти

Водночас представник Офісу президента наголосив, що у Росії є ще декілька ключових портів, особливо на Балтиці.

"Це транспортно-логістична інфраструктура війни. Знищення цієї інфраструктури абсолютно вписується в міжнародне право. На відміну від того, що робить Росія", - сказав він.

Так, спікер підкреслив, що дії Росії - це воєнний злочин, а все, що робить Україна, - це в міжнародному праві чітко описано як руйнація інфраструктури війни.

"То вони ще мають нам подякувати за те, що ми знищимо інфраструктуру війни, і, може, вони нарешті будуть витрачати кошти на інфраструктуру життя", - підсумував Подоляк.

Удари по Туапсе

Як повідомлялося, раніше телеканал CNN зазначив, що густі токсичні пари та полум'я, що підіймаються після останньої атаки українського безпілотника на Туапський нафтопереробний завод, що належить "Роснефті", майже досягли висоти навколишніх Кавказьких гір.

Водночас пожежі від двох попередніх атак, 16 і 20 квітня, гасили кілька днів. Токсичні речовини лилися чорним дощем, вкриваючи автомобілі та вулиці маслянистим брудом, що, на думку експертів, призвело до найстрашнішої екологічної катастрофи в регіоні за останні роки.

