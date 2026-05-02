Туск попередив про 'розпад НАТО' після рішення США вивести свої війська з Німеччини

Політик закликав зупинити таку "згубну тенденцію".

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск закликав діяти, аби зупинити тенденцію до руйнування трансатлантичної спільноти. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

"Найбільшою загрозою для трансатлантичного співтовариства є не зовнішні вороги, а триваючий процес розпаду нашого альянсу. Ми всі маємо зробити все необхідне, щоб зупинити цю згубну тенденцію", - наголосив Туск.

Водночас політик не уточнив, через що він написав такий допис.

Що цьому могло передувати

Раніше Reuters повідомляв, що США виводять 5000 військовослужбовців з однієї європейської країни, а саме з Німеччини. У Пентагоні наголосили, що виведення військ, як очікується, буде завершено протягом наступних шести-дванадцяти місяців.

"Президент дуже чітко висловив своє розчарування риторикою наших союзників та їхньою нездатністю надавати підтримку операціям США, які приносять їм користь", - сказав представник Міноборони США.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував виведення 5 тисяч військових США. За його словами, це було очікуваним кроком. Також він закликав європейські країни посилити власну оборонну спроможність.

Пісторіус додав, що Європа має брати на себе значно більшу відповідальність за безпеку континенту, зменшуючи залежність від американської військової присутності.

