Ефект від ударів по НПЗ в Росії, ймовірно, менший, ніж усі очікують, - ABC News

Авантюра Трампа в Ірані компенсувала Путіну втрати від пожеж на НПЗ.

Україна завдає вельми результативних ударів по російській нафтовій галузі, однак через стрибок світових цін економічний ефект цих ударів залишається обмеженим. Про це повідомляє ABC News.

Видання зокрема розповідає про серію ударів українських дронів по нафтопереробному заводу та експортному нафтовому терміналу у чорноморському місті Туапсе. Величезна пожежа і спричинені нею "нафтові дощі" завірусилися в Мережі. Також згадуються не менш успішні удари по нафтоперекачуальній станції в Пермській області Росії, а також атаки по нафтогазовому комплексу Усть-Луга під Санкт-Петербургом.

ABC News зазначає, що президент України Володимир Зеленський порівняв такі удари з міжнародними санкціями проти Росії, назвавши їх навіть важливішим інструментом стримування агресора. Однак світова енергетична криза, спровокована Трампом, до певної міри компенсує росіянам втрату цих обсягів, йдеться у публікації.

Відео дня

ABC News наводить дані Міжнародного енергетичного агентства, яке підрахувало, що в березні Росія не лише наростила фізичні обсяги експорту нафти, але й подвоїла прибутки від нього – 19 мільярдів доларів у березні проти 9,7 мільярда доларів у лютому. Однак наразі немає підсумкових даних за квітень, коли відбулися нові удари по нафтовій інфраструктурі РФ.

"Дії США проти Ірану врятували як російський нафтовий сектор, так і федеральний бюджет від кризи, яка явно розвивалася наприкінці лютого", – сказав Кріс Віфер, генеральний директор консалтингової компанії Macro-Advisory Ltd.

Він також стверджує, що пошкодження російської нафтової інфраструктури виявилися набагато менш значними, ніж можна було припустити після таких ефектних пожеж.

Віфер наголошує, що пожежа цистерни з нафтою виглядає видовищно, але затримує поставки лише на кілька днів.

"Це набагато менш руйнівно, ніж ураження насосних станцій, компресорів чи завантажувальної інфраструктури. І вона, здається, добре захищена. Резервуари – ні", – додав експерт.

Українські удари по РФ: останні новини

Як писав УНІАН, за словами президента Зеленського, від початку року Росія втратила щонайменше 7 мільярдів доларів через українські удари по нафтовій індустрії та переробці.

Тим часом військовий експерт Юрій Федоров заявив, що удари України по російських нафтопереробних заводах і нафтовій інфраструктурі є дешевшою та ефективнішою стратегією, ніж атаки на тисячі складів боєприпасів. Федоров наголосив, що ураження великих НПЗ та нафтових терміналів дає значний стратегічний ефект при менших витратах ресурсів для Сил оборони України.

Вас також можуть зацікавити новини: