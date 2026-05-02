Стало відомо, коли буде укладено угоду про постачання Україні до 150 винищувачів Gripen

Генеральний директор компанії Saab Мікаель Йоханссон очікує, що угоду про постачання Україні винищувачів Saab JAS 39 Gripen можуть укласти вже протягом найближчих місяців. Про це повідомляє SVT.

"Зазвичай це займає кілька місяців, я сподіваюся, що цього року", – сказав він, коментуючи угоди про літаки. Точних даних про загальну вартість угоди немає. Мікаель Йоганссон також не назвав ціну одного винищувача.

Якщо дивитися на інші контракти, то ціна JAS 39 Gripen E в останні роки становила близько $140–150 млн за літак у рамках експортних угод. За деякими оцінками сьогодні вона зросла і сягає $180–220 млн за одиницю (маються на увазі комплексних постачань, разом із навчанням та обладнанням).

Відео дня

Нагадаємо, у жовтні минулого року Україна та Швеція підписали декларацію про наміри щодо співпраці в оборонній сфері.

У документі передбачався можливий продаж Україні шведських винищувачів Saab JAS 39 Gripen у версії E. Як тоді заявлялося, потенційний обсяг закупівель може становити від 100 до 150 літаків. Попри підписання листа про наміри, сторони не робили публічних кроків у напрямку можливої реалізації.

Винищувачі для України – інші новини

У найближчому майбутньому Україна хоче отримати ще один європейський літак – французький Dassault Rafale, який є дуже популярним на світовому ринку. Кількість таких машин може становити близько 100, хоча деякі фахівці називають цю цифру занадто оптимістичною.

Раніше головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Express Олег Катков назвав основну перешкоду, яка може гальмувати закупівлю винищувачів Dassault Rafale та Saab JAS 39 Gripen для України.

Він зазначив, що доки не буде вирішено питання фінансування – зокрема, де взяти близько 50 млрд євро, які орієнтовно становить загальна вартість такої закупівлі, – казати про строки початку постачань літаків складно.

