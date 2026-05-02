Опубліковано системні вимоги найочікуванішої гри 2026 року в Steam

Для запуску вистачить і GeForce GTX 1660, але щоб грати з комфортом, знадобиться більш потужна відеокарта.

Студія Unknown Worlds напередодні релізу розкрила системні вимоги довгоочікуваного "виживача" Subnautica 2. Усього в таблиці перераховано чотири конфігурації ПК для різних налаштувань графіки.

У мінімальних вказано процесор Intel Core i5‑8400 / AMD Ryzen 5 2600. Також потрібна відеокарта рівня GeForce GTX 1660. У комп'ютері має бути встановлено 12 ГБ оперативної пам'яті. З таким залізом гра працюватиме на низьких налаштуваннях графіки в роздільній здатності 1080p при 30 кадрах на секунду.

Щоб запустити гру на Ultra-налаштуваннях у 4K при нормальній частоті кадрів, потрібен ПК з флагманським процесором рівня Ryzen 9 7900X3D і відповідна відеокарта – RTX 5070 Ti або Radeon RX 7900 XTX. Оперативної пам'яті має бути 32 гібагайтів. Для 1440p на високих налаштуваннях знадобиться простіший чіп і відеокарта рівня RTX 3070.

Відео дня

Розробники зазначили, що в ході подальшої розробки та оптимізації вимоги до обладнання можуть змінюватися.

Системні вимоги Subnautica 2:

Subnautica 2 стартує в ранньому доступі Steam, EGS і Microsoft Store, а також на Xbox Series і в підписці Game Pass вже 14 травня. Вартість гри складе 30 доларів. Тайтл випустять з українськими субтитрами.

Subnautica 2 – сиквел популярного підводного виживача, який наразі є найбажанішою грою в Steam. На відміну від першої частини, у сиквелі буде кооперативний режим до чотирьох гравців. Також обіцяють збільшити масштаби, вдосконалене будівництво баз і більше можливостей для крафту.

