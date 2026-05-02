'Хезболла' вперше знищила танк Merkava Mk4 FPV-дроном (відео)

FPV-дрони дедалі ефективніше вражають навіть найзахищенішу бронетехніку, змінюючи тактику сучасної війни.

Ліванське угруповання "Хезболла" оприлюднило відео, на якому, ймовірно, зафіксовано перше ураження ізраїльського танка Merkava Mk4 за допомогою FPV-дрона.

Кадри, поширені через медіаресурси угруповання, демонструють удар безпілотника по нерухомій машині з додатковим захистом. Влучання припало на дах танка, після чого зафіксовано загоряння боєкомплекту.

Попри те, що Merkava Mk4 має посилений захист даху та ізольовану боєукладку, відео свідчить про можливе займання боєприпасів. Водночас остаточний рівень пошкоджень техніки підтвердити неможливо – запис обривається одразу після удару.

Попередні атаки

Це не перший випадок атак на ізраїльську бронетехніку. Раніше "Хезболла" публікувала відео ураження танка Merkava Mk3, де удар припав у кормову частину – одну з найбільш уразливих зон.

Також повідомлялося про атаку FPV-дрона на гелікоптер UH-60 Black Hawk, який евакуйовував танкістів. За даними джерел, інцидент стався в районі села Ет-Таййіба на півдні Лівану, неподалік кордону з Ізраїлем.

Під час іншої атаки дронів по танках 7-ї бронетанкової бригади Ізраїлю загинув сержант Ідан Фукс, ще шестеро військових отримали поранення, частина з них – важкі.

Раніше стало відомо, що Іран та його союзники, такі як ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла", дедалі частіше переймають досвід застосування дешевих і смертоносних дронів з війни в Україні, при цьому Ізраїль не готовий до таких атак.

