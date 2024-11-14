Народний депутат Одарченко отримав покарання за хабар, хоча не був присутній у залі суду.

Вищий антикорупційний суд(ВАКС) призначив покарання народному депутату Андрію Одарченку у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати деякі посади протягом трьох років. Вирок було оголошено у справі про підкуп. Водночас вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів у суді апеляційної інстанції.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram. Одарченко, нібито, намагався підкупити колишнього голову Державного агентства відновлення інфраструктури Мустафу Найєма сумою в розмірі 50 тисяч доларів.

"Суд врахував докази, зібрані під час досудового розслідування детективами НАБУ та прокурорами САП, і визнав депутата винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України", - ідеться в повідомленні.

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У САП нагадали, що 18 вересня депутат не з'явився в судове засідання. Про причини неявки він суд і прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та зазначили відсутність зв'язку з ним.

За інформацією Bihus.info, таким чином він хотів отримати кошти з Фонду ліквідації наслідків агресії для ремонту будівель університету, де був ректором.

"Утікач після перетину кордону звернувся до державних органів Румунії щодо отримання притулку. Потім на засіданні ВАКС заявив онлайн, що виїхав "через небезпеку його здоров'ю", - йдеться в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що нардеп Куницький, можливо, втік з України. "Як давно нардеп за кордоном - точно сказати важко. Однак згідно з інформацією на сайті Верховної Ради в розділі "Голосування депутата", він був відсутній на голосуваннях протягом усього жовтня", - зазначають антикорупціонери.

Крім того, у ДБР підтвердили, що Дмитрук утік з України. "Тривають невідкладні слідчі дії зі з'ясування, яким чином депутат перетнув кордон і хто йому в цьому допомагав", - ідеться в повідомленні.

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