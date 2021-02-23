За словами Каспарова, процес повернення півострова Україні потребуватиме часу.

Спроба анексії Криму - це злочин режиму Володимира Путіна, і якщо півострів не повернуть Україні - Росія не матиме майбутнього.

Таку думку висловив відомий російський опозиціонер Гарі Каспаров під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, повідомляє телеканал "Україна 24".

Він нагадав, що російська опозиція має різні позиції щодо ситуації з Кримом. За його словами, чимало колег з опозиційного руху висловили сильну підтримку чи принаймні, як вони говорять, нейтральну позицію щодо анексії Криму чи інших агресивних дій путінського режиму.

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"Я належу до тих, хто вважає, що всі злочини режиму Путіна, як внутрішні, так і міжнародні, мають бути засуджені вільним російським парламентом одним махом, за 30 секунд. Звичайно, такі речі, як повернення Криму Україні, можуть потребувати певного часу. Когось потрібно буде вивозити звідти, інших повертати тощо. Але… Росія не матиме майбутнього, якщо тільки повністю не перестане бути імперією", - наголосив Каспаров.

Окупація Криму: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.ajina-11324684.html

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Автор: Юрій Годован