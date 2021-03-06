Турчинов наголосив, Крим був і буде українською землею. Він назвав Росію "колесом на глиняних ногах", що неодмінно буде зруйнованим.

Екс-голова Верховної Ради України, в.о. президента України (2014) Олександр Турчинов пригадав, що на початку 2014 року українська армія не була готова до захисту своєї держави. На момент окупації Криму військові повинні були з нуля захищати Україну.

Як повідомляє 24 канал, за словами колишнього голови Верховної Ради, був надто обмежений інструментарій та можливості країни, яка перебувала у критичному стані. Зокрема, у важкому економічному становищі.

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Олександр Турчинов підкреслив, Крим можна було б захистити, якби ми:

не відмовились від нашої стратегічної (ядерної) зброї;

не пішли б на розподіл Чорноморського флоту і не створили там потужну російську базу;

не підписали Харківські угоди;

системно не знищували і не роззброювали нашу армію.

"Ви знаєте, той стан, коли говорять, що Крим можна було захистити... Армія фактично на початку 2014 року була не здатна захищати свою країну", – наголосив він.

І додав, що на момент окупації півострова на рахунку в казначействі було близько 100 тисяч гривень. Відтак надто був обмежений інструментарій, щоб його можна було використовувати.

Колишній голова Верховної Ради зауважив, чимало людей не розуміють, що головною небезпекою була повноцінна континентальна війна. У російському генштабі планували завершити повну окупацію, і зламати українських військових в Криму до 1 березня.

"Тоді, 1 березня, рішення ухвалив російський парламент, і почалось континентальне вторгнення", – розповів Олександр Турчинов.

На його думку, Україна змогла тоді зламати плани Кремля і захистити нашу державу. Але Росія побачила, як вдалося придушити всі сепаратистські заколоти – від Харкова до Одеси.

"Тоді вони й розпочали військову операцію на Донбасі, яка продовжується і зараз. Це реалії того часу, їх треба знати і розуміти",– підсумував він.

Він пригадав, що дуже багато українських солдатів перейшли на бік Росії під час окупації Криму. Відтак залишилось близько 30% військовослужбовців, які не здали Україну. Вони отримали команду обороняти свою військову частину.

"Вони дали нам той час, який був необхідний, щоб підготуватись до відбиття російського наступу", – відзначив Олександр Турчинов.

За його словами, російський начальник штабу сконцентрував на українському кордоні дуже потужне військове угрупування – понад 200 тисяч військовослужбовців з резервами, а на прикордонних аеродромах розмістив штурмову авіацію.

"Росія готувалась до вторгнення вже на материкову Україну. 1 березня 2014 року парламент РФ дав згоду на введення військ в Україну", – повідомив політик.

Він підкреслив, у ті дні військове керівництво України очікували наступ російських військ на кількох стратегічних напрямках київському, харківському та донецькому. Крім цього, була небезпека, що Росія піде в наступ з півострова, адже там було сконцентровано дуже багато їхніх військ – саме в напрямку Херсону й Одеси.

Втім Олександр Турчинов розповів, що Генштаб міг виставити тоді всього декілька батальйонів тактичних груп – це близько 5 тисяч військовослужбовців, які хоч якось могли виконувати бойові завдання.

Екс-голова Верховної Ради зазначив, військове керівництво почало на початку 2014 року активно готувати мобілізацію. Однак її не можна було одразу оголосити, тому що в Україні була повністю зруйнована система військкоматів.

"Вони ж серйозно готувались до війни проти нас. І російська агентура, яка фактично керувала Міноборони та Генеральним штабом в часи Януковича, знищила всю інфраструктуру, зокрема, і реєстр військового зобов'язання", – наголосив він.

Крім цього, потрібно було навчати Збройні сили України відбивати наступ ворога.

За словами Олександра Турчинова, фактично більшістю військових службовців тоді була молодь – 18-річні солдати строкової служби. Вони протягом року взагалі не стріляли. Тому відбулися масштабні навчання весняного призову, під час яких в екстремальних умовах готували ЗСУ до відбиття російського наступу.

"Також відновлювали нашу зброю, військову техніку, яка фактично була непридатною для використання. Щоб коли розпочнеться вторгнення на Сході, ми могли зупинити його і відбити наступ", – підсумував він.

Турчинов розповів, як Україні повернути Крим

Олександр Турчинов зауважив, що Росія вважає себе спадкоємцем Радянського Союзу, тому її чекає така ж доля. Це станеться раптово, але Україні треба бути готовою до цього.

На його думку, це станеться навіть попри ядерний потенціал Росії та її агресивні плани, мільйонну армію і сучасну зброю. Він провів аналогію, що СРСР був зруйнований "буквально на очах всього світу, коли навіть світ цього не очікував" і зазначив, що так буде і з Росією.

"Вони себе вважають спадкоємцями Радянського Союзу, і їх очікує доля СРСР. У 1990-х роках ніхто не чекав, що Союз може зникнути, але це відбулось дуже швидко", – заявив Турчинов.

Колишній спікер парламенту вважає, що для того, аби отримати наші території, безумовно, Україна повинна бути потужною. Він назвав головні фактори, у яких необхідно розвиватись Україні. Зокрема, мовиться про економічний розвиток держави.

Турчинов наголосив, що у цій сфері є певна проблема, бо з жовтня 2019 року в нас є перманентна економічна криза, системне падіння обсягів виробництва.

"Нам треба це "переламати", відновити керованість нашої держави", – наголосив він.

Політик пояснив, що необхідно відновити єдиний дипломатичний антиросійський фронт, який був створений у 2014 – 2015 роках.

"Не треба шукати компроміс, а посилювати тиск на Росію, посилювати санкції та економічні обмеження. Це, безумовно, прискорить руйнацію цієї "чорної" імперії зла, якою вона (Росія – ред.) була і залишається зараз", – заявив Турчинов.

На його думку, також дуже важливим напрямком розвитку є потужні збройні сили, які мають найсучаснішу зброю. Цим, за словами політика, треба системно і професійно займатись.

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Автор: УНІАН