Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підкреслив, що зараз таких ініціатив немає, і з Дмитром Разумковим у них "нормальні робочі відносини".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголошує, що наразі не йдеться про заміну на посаді голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на питання щодо ймовірності заміни Разумкова на першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука, Арахамія наголосив: "Немає у нас ні жодних подань, ні обговорень всередині фракції... Коли буде по Разумкову питання, ми точно вийдемо, зробимо спільний брифінг".

Арахамія нагадав, що Разумков на крісло спікера був делегований від фракції "СН".

"Він наш делегат. І коли у нас будуть з ним непорозуміння, ми вийдемо і скажемо: "У нас є непорозуміння, ми будемо змінювати спікера". Станом на зараз такої інформації немає. У нас нормальні робочі стосунки", - запевнив Арахамія.

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Чутки про відставку Разумкова - що відомо

Сьогодні, 6 вересня, Разумков, відповідаючи на запитання щодо можливості його відставки, сказав: "Мені моя робота подобається, і я сподіваюся, що я її достатньо якісно виконую. Принаймні, я в цьому плані працюю".

Щодо самого питання відставок, Разумков нагадав, що воно виписане у регламенті ВР.

"Якщо Верховна Рада ініціює цей процес - обов'язково ми його пройдемо. А далі подивимося на його результат, різне може бути. Я за посаду не тримаюся, але працювати я точно буду", - наголосив голова парламенту.

Автор: Таня Поляковська