Голова фракції "Слуги народу" зазначив, що якби була можливість, він відіслав би ці кошти на благодійність.

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія відмовився від тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

"Я відмовився. Я підпадаю під програму, але мені здається, що це не дуже правильно. Якби можна було б на благодійність, я б, напевно, це зробив. Поки немає такого вибору, я натиснув "Відмовитися", - сказав Арахамія.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова фракції "Слуги народу" прогнозував, що в українському парламенті настане "епоха популізму".

Тисяча за вакцинацію: що відомо

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Читайте такожТисяча за вакцинацію: за день українці отримали півмільярда гривеньЦі кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на виплати вакцинованим у 2021 році 8 млрд грн. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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