За його словами, наступний рік буде "фактично передвиборчий".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що в наступному році в парламенті буде ще більше чвар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"Наступний рік буде фактично передвиборчий і буде епоха популізму. Чвар буде більше, на жаль", - сказав він.

Говорячи про поточний рік, Арахамія зазначив, що для нього "це був рік турбулентності", оскільки кожного разу відбувалися якісь події часто із негативним відтінком.

Читайте такожАрахамія розповів, чи буде новорічний корпоратив у фракції "СН""Тільки з’являлась надія, що зараз все буде нормально, а потім бац - і якийсь новий штам коронавірусу і треба знову входити в локдаун. Такі американські гірки", - додав він.

За його словами, не додавала оптимізму і зовнішня ситуація, коли навесні і зараз відбувається ескалація з Російською Федерацією.

При цьому Арахамія висловив сподівання, що наступний рік для народу, для країни буде легшим.

Як повідомляв УНІАН, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова фракції "Голос" Ярослав Железняк посперечалися під час обговорення підсумків 2021 року. Це сталося в прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" в ефірі телеканалу"1 + 1".

Железняк запитав у Арахамії, чи вважають "слуги", що у 2021 році в українців покращилося життя. Той емоційно відреагував на запитання.

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