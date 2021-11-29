Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не бачить ніяких ознак переслідування журналіста Юрія Бутусова.
Про це він сказав на брифінгу.
Він зазначає, що йдеться про перевірку місця і часу самої події.
"Чомусь це було подано як кримінальне переслідування. ДБР дійсно зобов’язане перевіряти місце та час подій - якщо б ви побачили на цьому відео мене в бронежилеті, де я стріляв з гармати. Це, як ви вважаєте, було б сприйнято? Що журналіст, що політик не може цього робити, бо це, по перше, підзвітна зброя і її використання чітко регламентоване в армії", - наголосив Арахамія.
Читайте такожАрахамія заявив, що відставки Ткаченка не буде - міністр відповівЗа його словами, тому ДБР має перевірити всі обставини "цього процесу".
"Я не думаю, що мова йде про переслідування", - сказав голова фракції "СН".
Бутусов стріляв з гаубиці
Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань перевірить законність дій Юрія Бутусова на відео, яке він виклав у Facebook.
Зазначається, що 28 листопада 2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: "По окупантах вогонь".
Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань.
Але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну, наголошують у ДБР. Також у ДБР пояснили, що кримінальне провадження порушено не проти журналіста Бутусова, а за означеним у його публікації фактом.
***Юрій Бутусов — український журналіст, головний редактор українського новинного суспільно-політичного інтернет-порталу Цензор.нет.