Голова фракції сказав, що нічого не чув про заяву Арестовича щодо необхідності охорони журналіста, якого можуть вбити.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не бачить ніяких ознак переслідування журналіста Юрія Бутусова.

Про це він сказав на брифінгу.

Він зазначає, що йдеться про перевірку місця і часу самої події.

"Чомусь це було подано як кримінальне переслідування. ДБР дійсно зобов’язане перевіряти місце та час подій - якщо б ви побачили на цьому відео мене в бронежилеті, де я стріляв з гармати. Це, як ви вважаєте, було б сприйнято? Що журналіст, що політик не може цього робити, бо це, по перше, підзвітна зброя і її використання чітко регламентоване в армії", - наголосив Арахамія.

Читайте такожАрахамія заявив, що відставки Ткаченка не буде - міністр відповівЗа його словами, тому ДБР має перевірити всі обставини "цього процесу".

"Я не думаю, що мова йде про переслідування", - сказав голова фракції "СН".

Бутусов стріляв з гаубиці

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань перевірить законність дій Юрія Бутусова на відео, яке він виклав у Facebook.

Зазначається, що 28 листопада 2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: "По окупантах вогонь".

Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань.

Але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну, наголошують у ДБР. Також у ДБР пояснили, що кримінальне провадження порушено не проти журналіста Бутусова, а за означеним у його публікації фактом.

***Юрій Бутусов — український журналіст, головний редактор українського новинного суспільно-політичного інтернет-порталу Цензор.нет.

Автор: Надя Пришляк