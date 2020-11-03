Бабіков звільнився з ДБР / УНІАН
Заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков звільнився із займаної посади.
Про це повідомляє "РБК-Україна"з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Читайте такожЯнукович програв апеляцію у справі про держзраду й офіційно став засудженим
"Так, дійсно, Бабіков звільнений", - сказало джерело.
Раніше звільнення Бабікова зажадало Нацагентство із запобігання корупції.
Хто такий Олександр Бабіков
- 20 січня Олександра Бабікова призначили першим заступником директора ДБР.
- Раніше Бабіков в суді захищав інтереси екс-президента Віктора Януковича в суді. Цю інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора.
- Водночас сам Бабіков під час брифінгу 28 січня заперечив договірні відносини з Януковичем.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram