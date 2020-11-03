Сам Бабіков договірні відносини з екс-президентом заперечує.

Заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков звільнився із займаної посади.

Про це повідомляє "РБК-Україна"з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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"Так, дійсно, Бабіков звільнений", - сказало джерело.

Раніше звільнення Бабікова зажадало Нацагентство із запобігання корупції.

Хто такий Олександр Бабіков

20 січня Олександра Бабікова призначили першим заступником директора ДБР.

Раніше Бабіков в суді захищав інтереси екс-президента Віктора Януковича в суді. Цю інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора.

Водночас сам Бабіков під час брифінгу 28 січня заперечив договірні відносини з Януковичем.

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Автор: УНІАН