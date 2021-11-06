Бернс також переговорив з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент США Джо Байден відправив цього тижня до Росії директора ЦРУ Білла Бернса, щоби попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням військ біля кордонів з Україною, і спробувати зрозуміти, що спонукає Росію до таких дій.

Про це пише CNN з посиланням на поінформовані джерела в Україні.

Бернс провів у Росії перемовини з високопоставленими представниками кремлівської служби безпеки, які брали безпосередню участю у воєнних діях.

Візит директора ЦРУ безпосередньо пов’язаний з підвищенням стурбованості Сполучених Штатів з усе більшою концентрацією російських військ біля кордонів з Україною.

Читайте такожЗеленський вніс зміни у склад РНБО: які відбулись перестановкиЗа словами співрозмовників CNN, після двох зустрічей у Росії Бернс переговорив з президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись зняти напруженість.

У четвер у Київ також був відправлений високоповажний чиновник Держдепу для підтримки цих зусиль.

"Накопичення сил у поєднанні з енергетичним шантажем справді передбачає агресивнішу позицію Росії", – розповів співрозмовник телеканалу.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною.

Крім того, останніми днями в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії.

За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Зокрема, як стверджує директор програми вивчення Росії в некомерційної аналітичної організації CNA Майкл Кофман, на супутникових знімках видно, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які базуються в Новосибірську, не повернулися на місце дислокації після навчань, а з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.

Крім того, по знімках з космосу видно, що особовий склад і техніку 1-ї гвардійської танкової армії, яка базується під Москвою, теж перекинули в бік України.

У березні поточного року РФ суттєво збільшила кількість своїх військ вздовж держкордону України та на тимчасово окупованих територіях, але у квітні здійснила їх відведення.

Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ нарощенням військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

Автор: Яна Ставська