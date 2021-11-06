Президент США Джо Байден відправив цього тижня до Росії директора ЦРУ Білла Бернса, щоби попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням військ біля кордонів з Україною, і спробувати зрозуміти, що спонукає Росію до таких дій.
Про це пише CNN з посиланням на поінформовані джерела в Україні.
Бернс провів у Росії перемовини з високопоставленими представниками кремлівської служби безпеки, які брали безпосередню участю у воєнних діях.
Візит директора ЦРУ безпосередньо пов’язаний з підвищенням стурбованості Сполучених Штатів з усе більшою концентрацією російських військ біля кордонів з Україною.
Читайте такожЗеленський вніс зміни у склад РНБО: які відбулись перестановкиЗа словами співрозмовників CNN, після двох зустрічей у Росії Бернс переговорив з президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись зняти напруженість.
У четвер у Київ також був відправлений високоповажний чиновник Держдепу для підтримки цих зусиль.
"Накопичення сил у поєднанні з енергетичним шантажем справді передбачає агресивнішу позицію Росії", – розповів співрозмовник телеканалу.
Можлива ескалація на кордоні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною.
Крім того, останніми днями в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії.
За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".
Зокрема, як стверджує директор програми вивчення Росії в некомерційної аналітичної організації CNA Майкл Кофман, на супутникових знімках видно, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які базуються в Новосибірську, не повернулися на місце дислокації після навчань, а з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.
Крім того, по знімках з космосу видно, що особовий склад і техніку 1-ї гвардійської танкової армії, яка базується під Москвою, теж перекинули в бік України.
У березні поточного року РФ суттєво збільшила кількість своїх військ вздовж держкордону України та на тимчасово окупованих територіях, але у квітні здійснила їх відведення.
Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ нарощенням військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.