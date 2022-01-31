Секретар РНБО також розкритикував Німеччину за відмову надати Україні зброю.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Німеччина так і не змогла належним чином вибачитися перед українцями за нацистські злочини під час Другої світової війни.

Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Associated Press.

Він також зазначив, що Україні потрібно більше західної зброї. "Це наше єдине прохання до наших партнерів - дайте нам більше зброї, щоб захистити себе", - зазначив Данилов.

Читайте такожПовномасштабний наступ на Україну фізично неможливий - ДаніловСекретар РНБО розкритикував Німеччину за відмову надати Україні зброю, заявивши, що Берлін також не зміг належним чином вибачитися перед українцями за нацистські злочини під час Другої світової війни, коли Україна була частиною Радянського Союзу.

"На жаль, вони не вибачилися за вбивство мільйонів наших громадян", - сказав він. "Вони вибачаються перед росіянами, ніби ми одна країна. Тоді їм не слід говорити про демократію, а говорити, що вони підтримують авторитарні режими і співпрацюють з ними", - заявив Данилов.

Нагадаємо, також Данилов заявив, що Україна не має наміру виконувати Мінські угоди, так як спроба їх реалізації може спровокувати внутрішні заворушення, які принесуть користь Москві.

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