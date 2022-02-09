При цьому, більше у напад вірять громадяни країн, що розташовані ближче до України.

Більшість опитаних жителів шести країн Європейського Союзу вважають ймовірним повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин.

Опитування проводили наприкінці січня у семи країнах - Румунії, Польщі, Швеції, Німеччині, Фінляндії, Італії та Франції. За результатами, більшість опитаних у шести із семи країн ЄС впевнені, що Росія може вторгнутись в Україну протягом 2022 року.

При цьому жителі країн, більш наближених до України, більше вірять у вторгнення. Зокрема, 73% опитаних поляків вважають ймовірним наступ Росії на Україну. У Румунії за це проголосували 64% респондентів.

У ймовірність російського вторгнення вірять 55% жителів Швеції, 52% респондентів у Німеччині та по 51% у Франції та Італії. Найменше у вторгнення вірять фіни - 44% опитаних.

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З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

США та низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від імовірного нового наступу Росії.

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