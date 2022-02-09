Справжній мир на Донбасі можливий лише за однієї умови, вважає екс-спецпредставник Держдепу США з питань України

Мінські угоди для врегулювання конфлікту на Донбасі глибоко хибні, і Захід неправильно діяв, підштовхуючи Україну до продовження односторонніх поступок.

Домовленості є "глибоко хибними", оскільки двозначні, та Російська сторона не визнає, що вона сторона конфлікту, сказав колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер Аxios.

За його словами, справжнього миру можна досягти лише у тому разі, якщо "Росія передумає і вирішить, що вона хоче припинити війну".

"Я думаю, що Україна вже зробила все, що могла. Ми повинні підштовхувати Росію до виконання Мінських домовленостей…", – заявив співбесідник.Читайте такожВолкер назвав дві умови можливого вторгнення Росії в Україну (відео)

Нагадаємо, навесні 2014 року бойовики захопили частину Донецької та Луганської областей України та створили так звані "ДНР" та "ЛНР". Росія підтримала бойовиків, на частину Донбасу вдерлися її війська.

Для врегулювання конфлікту було підписано Мінські угоди, які, зокрема, передбачали припинення вогню, відведення важкого озброєння та проведення виборів.

Росія не визнає, що є стороною конфлікту, і стверджує, що на Донбасі немає її військових. Україна, своєю чергою, наполягала на тому, що вибори на частині Донбасу неможливі, поки територія окупована.

Наприкінці січня 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що Мінські угоди були "підписані під дулом", і Україна не має наміру їх виконувати.

Пізніше президент РФ Володимир Путін звернувся до влади України з вимогою виконувати Мінські домовленості і процитував російську приказку: "...подобається – не подобається. Терпи, моя красуня!".

Очільник української держави Володимир Зеленський вже відповів на слова російського колеги.

"...Україна справді красуня, з приводу "моя" – мені здається, це вже перебір", – заявив президент.

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