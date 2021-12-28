З нашої країни депортують 60-річного "кримінального авторитета", поділилися правоохоронці.

З України депортують "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО, який входить до найближчого оточення відомого "злодія в законі" на прізвисько "Антимос".

Як повідомили УНІАН в управлінні стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області, до списку санкцій РНБО потрапив неодноразово судимий громадянин Вірменії.

Зазначається, що мова йде про 60-річного іноземця.

Наразі з метою запобігання поширенню ним злочинного впливу співробітники обласного Управління стратегічних розслідувань спільно з міграційною службою вживають заходів для примусового повернення "авторитета" до країни його походження.

Читайте такожРНБО затвердила санкції проти трьох літаків, які літали в РФ – ДаніловКрім того, йому буде заборонено в'їзд на територію України.

Нагадаємо, 20 серпня РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій за рекомендацією СБУ як щодо фізичних, так і юридичних осіб.

СБУ винесла на розгляд Ради нацбезпеки і оборони пропозиції щодо застосування економічних санкцій проти проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи і сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях.

Пізніше президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій.

Довідка УНІАН. "Антимос" (Кухілава), 1956 р.н., уродженець Грузії. За деякими даними, "коронований" у 1975 році. Понад 10 років тому був затриманий в Київській області, депортований до Грузії, звідки виїхав до Туреччини. За даними правоохоронців, "Антимос" має серйозний вплив на території Одеського регіону. Він перебуває у Туреччині, але нібито іноді приїжджає до Одеси.

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