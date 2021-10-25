Правоохоронці також вирахували адміністраторів цих ресурсів.

Рада національної безпеки і оборони склав "чорний" список Telegram-каналів. Всі ресурси поширюють дезінформацію на користь Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

У Раді вказали, що основним наративом Telegram-каналів, які потрапили до списку, є "приниження національної гідності українців, особливо Революції Гідності, яку канали називають "переворотом"

Йдеться про Telegram-канали:

Klymenko Time;

VESTI;

Шептун;

First;

Новоstnoy;

Юрій Ткачов;

Андрій Манчук;

Корнілов;

Максим Могильницький;

Вадим Рабінович;

Moroz.Live.

За даними РНБО, "Klymenko Time" належить екс-міністру доходів та зборів Олександру Клименку, а "Vesti" очолює Ольга Семенченко, яка має пряме відношення до Клименка.

При цьому "Шептун" і "First" адмініструються "@a_menejer" (він же @a_manager2 і @Arhangel), який бере замовлення на публікацію різних матеріалів, а також є менеджером та адміністратором мережі Telegram-каналів, в тому числі "Легітимний", "Резидент" та "ЗеРада".

"Канали входять в пул о. Клименка або безпосередньо куруються РФ. Шляхом маніпулювання інформаційними потоками вони утворили мережу з телеграм-каналів, які постійно взаємодіють один з одним. За допомогою безперервних цитувань і перепостів створюється ілюзія незалежної думки каналу, підкріплена посиланням на більший, і, відповідно, "більш шанований" канал. Хоча насправді вони є лише "ретрансляторами" наративів РФ, замаскованими під так звану "українську опозицію", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов виступив проти заборони на гастролі російських артистів в Україні. Він вважає, що для деяких артистів можна зробити винятки.

Автор: Анастасія Горбачова