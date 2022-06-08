Президент України зазначив, що влада РФ думає як політики, а не як менеджери.

Російська влада думає ні як менеджери, а як політики. Москва значно програє, намагаючись стати монополістом на ринку зерна.

Про це повідомив президента України Володимира Зеленського.

"Це так не працює, це інший бізнес. Ти можеш заповнити замість України той чи інший ринок з точки зору зерна. З Єгиптом або з іншими державами, які є імпортерами нашої продукції. Але потім, коли все це розблокується, ми запропонуємо Єгипту Інші ціни, вони будуть менше, ніж ціни на зерно, яке є в Росії, і знову держава перейде до тих, де вигідно", - заявив Зеленський.

За його словами, дії російської влади - велика помилка, тому що результатом такої політики стане харчовий геноцид у світі.

Росія краде українське зерно - що відомо

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна і ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави. При цьому турецькі представники вже деякий час ведуть переговори для формування спеціального механізму, який забезпечить безпечну доставку зерна з України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не запросили на переговори Туреччини і РФ з вивезення зерна через Чорне море, які повинні були відбутися в Анкарі 8 червня. Він припустив, що Туреччина зустрічається з росіянами, зокрема, щоб РФ гарантувала Анкарі, що з їх кораблями нічого не станеться.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна лише Росія. Попри пропаганду Кремля, яка поширює фейки, наслідки російського вторгнення в Україну зачепили весь світ.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

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