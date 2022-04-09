Андрій Єрмак зазначив, що це буде тимчасовий, насипний міст.

Романівський міст в Ірпені запрацює вже завтра, 10 квітня.

Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Все відбудуємо і вже відбудовуємо. Романівський міст в Ірпені запрацює вже завтра", - зазначив він.

За словами Єрмака, це буде тимчасовий, насипний міст, який дозволить рух, постачання гуманітарної допомоги та допоможе пришвидшити відновлення міста Ірпінь.

Він наголосив, що згодом міст буде відбудований повністю.

"Влада працює ударними темпами, щоб відновити інфраструктуру постраждалих від російської агресії регіонів", - підкреслив голова ОП.

Як раніше повідомляв УНІАН, 7 квітня стало відомо, що тимчасову переправу на шляху Р-30, яку почали створювати через річку Ірпінь в Київській області, завершать на початку наступного тижня. Роботи на об'єкті тривають, у середу там працював 41 дорожник. Вони влаштовують труби, щебневу основу та земляний насип. Тимчасова переправа допоможе відновити транспортне сполучення з містом Ірпінь.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко запевнив, що триває підготовка до будівництва нового мосту.

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