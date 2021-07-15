За його словами, він дізнався про виклик на допит із ЗМІ. Справа стосується ухвалення Харківських угод.

Співголова фракції "Опозиційна платформа за життя" Юрій Бойко заявив, що не збирається йти на допит в СБУ з приводу ухвалення Харківських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам з приводу виклику його і ще кількох депутатів на допит щодо ухвалення в парламенті Харківських угод.

Він зазначив, що нинішня влада намагається свої економічні провали "закрити видовищами" і додав, що нинішня ситуація, коли він дізнається про виклик на допит зі ЗМІ, нагадала йому ситуацію 2005 року, коли виклики в суд "роздавали нам через пресу, через Інтернет".

За словами Бойка, це своєрідний "психологічний тиск, але ми до цього звикли і на нього вже не реагуємо". Він зазначив, що не піде на допит, бо в нього на цей період вже заплановані зустрічі з виборцями.

"Як же я піду на допит, коли в мене зустріч з виборцями запланована, і я не збираюся відміняти її, бо комусь надумалось на якусь дату викликати мене на допит у справі 12-річної давнини", - підкреслив він.

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Як відомо, Служба безпеки України викликала на допит Юрія Бойка і ще кількох депутатів з приводу ухвалення в парламенті Харківських угод.

12 березня СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом підписання Харківських угод та ратифікації їх Верховною Радою у 2010 році.

Провадження відкрито за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Довідка УНІАН. 21 квітня 2010 року у Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і Російською Федерацією, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.

28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру у державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави.

За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара.

За версією слідства, РФ спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, в тому числі шляхом нібито надання зниження, фактично безоплатно розташовувала Чорноморський флот РФ на території України.

У результаті підписаних екс-президентом Харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення.

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Автор: Надя Пришляк