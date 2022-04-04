Михайло Подоляк запропонував відправити фото з Бучі та висновки судмедекспертів на особисті акаунти європолітиків

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на ігнорування колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель запрошення приїхати в Бучу. Він вважає, що її реакція говорить про те, що на Заході все ще залишаються в небезпечних ілюзіях.

Про це Подоляк зазначив у своєму Twitter.

"Реакція пані Меркель на пропозицію подивитися звірства росіян в Бучі вказує на те, що західні еліти все ще залишаються в небезпечних ілюзіях", - йдеться в повідомленні.

При цьому він запропонував відправити на акаунти європолітиків фотодокументи про "бучанську різанину" та відповідні висновки судмедекспертів.

"Бучанська різанина": що відомо

1 квітня Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що українські військові звільнили місто від російських військові, які мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

2 квітня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів. У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів.

При цьому весь світ побачив, на які звірства здатні російські окупанти. Серед військових злочинів - зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті діти, представники місцевого самоврядування, літні люди, чоловіки. У багатьох із загиблих пов'язані руки і є сліди тортур.

З території звільненої від російських окупантів Київської області вже вивезли 410 тіл убитих мирних жителів.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський запросив колишніх глав Франції та Німеччини відвідати Бучу, щоб вони побачили результат 14-річної політики "поступок Росії". У свою чергу Меркель відмовилася реагувати на запрошення Зеленського.

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