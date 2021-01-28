Ігнорування Будапештського меморандуму є загрозою не тільки Україні, але й світу, міжнародному праву, вважає екс-прем'єр, екс-секретар РНБО Євген Марчук.

Україна повинна виробити і представити світові міжнародну ініціативу щодо реалізації положень Будапештського меморандуму.

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Він вважає, що до Будапештського меморандуму слід повернутися, ввести його знову до світового порядку денного.

«Справа в тому, що ігнорування Будапештського меморандуму є загрозою не тільки Україні, але й світу, і міжнародному праву. Україна – перша, хто постраждав від недотримання цього документа. Але це має негативні наслідки у всьому світі для процесу обмеження і поширення ядерної зброї. Сьогодні всі ядерні держави до цієї ідеї і до ініціатив у цьому плані – і взагалі в плані довіри один одному – ставляться з осторогою. Вони розуміють, що знижувати ядерне протистояння стало небезпечно: країни-гаранти можуть відмовитися від виконання своїх гарантій, як це сталося з Україною. Тому і Північна Корея, й інші країни тепер по-особливому оцінюють такі ініціативи», – зазначив Марчук.

За його словами, є сенс створити в Україні аналітичну групу з учених і фахівців міжнародного права і провести «мозковий штурм», розробити рекомендації з використання положень Будапештського меморандуму в тому комплексі заходів, який розробляється щодо деокупації та реінтеграції Криму.

Марчук додав, що «різко негативно» ставиться до ідеї повернення Україною свого ядерного статусу, яку висловлюють деякі політики.

Довідка УНІАН. Будапештський меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року. Згідно з документом, Україна отримувала гарантії територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї. Сам меморандум був підписаний лідерами України, США, Росії та Великої Британії.

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Автор: Тамара Отовська