Також пропагандисти намагаються звинуватити сили НАТО в участі у війні з РФ на боці України.

Обстріл українськими військовими території Запорізької АЕС та нібито продаж офіцерами ЗСУ РСЗВ "HIMARS" росіянам за $800 тисяч - серед чергових фейків, що поширила кремлівська пропаганда минулої доби.

Про це Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив у Telegram.

Так, у РФ заявили, що "використовуючи БПЛА, українські військовізавдали удару двома 120-мм мінами по будинках… у безпосередній близькості до Запорізької АЕС. Ця провокація київського режиму… організована західними кураторами, які… наражають на небезпеку громадян України". У ЦПД застерігають, що це дезінформація.

Також російські пропагандисти повідомили, що нібито офіцери ЗСУ домовилися з окупантами "про продаж РСЗВ "HIMARS" російській стороні за суму в 800 тисяч доларів… та боєкомплекту до нього за 330 тисяч доларів. Спосіб передання – залишення пускової установки в сірій зоні". У Центрі протидії дезінформації попереджають, що це фейк.

Також пропагандисти намагаються звинуватити сили НАТО в участі у війні з РФ на боці України. ЦПД наголошує, що це маніпуляція.

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