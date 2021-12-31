Така людина матиме право отримати дипломатичний паспорт для здійснення офіційних поїздок до іноземних держав та можливе довічне грошове утримання.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пропонує присвоїти деяким народним депутатам особливий статус - засновника державної незалежності України.

В парламенті сьогодні зареєстровано його законопроект "Про статус народного депутата – засновника державної незалежності України" (реєстраційний номер 6493).

У Facebook Стефанчук зазначає, що у 2021 році найважливішою подією було святкування 30-ї річниці відновлення незалежності України.

"Тому 2021 рік мені хотілося б завершити спогадами про тих, хто доклав значних зусиль для відновлення незалежності України. На жаль, багато з них уже відійшли у вічність. Своїм героїчним життям Левко Лук’яненко, В’ячеслав Чорновіл та інші сподвижники української державності вписали свої імена в історію України. Пам’ять про них завжди житиме в наших серцях", - написав він.

При цьому додав, що на сьогодні є ще ті, кому "ще зараз можна особисто подякувати за цей вагомий здобуток нашої державності".

"Усвідомлюючи важливість Акта проголошення незалежності України, схваленого 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, я вношу до парламенту законопроєкт "Про статус народного депутата — засновника державної незалежності України", - додав він.

Що передбачає законопроєкт?

За словами Стефанчука, законопроектом передбачено, що "народні депутати, які були на передовій становлення державної незалежності, отримають особливий статус. Ця практика поширена в багатьох країнах світу. Десь їх називають "батьками-засновниками", десь "підписантами". А в Україні пропоную таким народним депутатам присвоїти особливий статус "Засновника державної незалежності України".

Законопроектом визначається правовий статус народного депутата, який проголосив Декларацію про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та/або схвалив Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, та/або підтримав Постанову Верховної Ради Української РСР "Про проголошення незалежності України".

Статус Засновника присвоюється особі указом президента України на підставі клопотання голови Верховної Ради.

Питання про присвоєння особі статусу Засновника та про позбавлення такого статусу вирішується Комісією з розгляду питань про присвоєння статусу засновника державної незалежності України, що утворюється згідно з розпорядженням голови ВРУ.

Статус Засновника зберігається за особою довічно, і його може бути присвоєно посмертно.

Відповідно до законопроекту, засновнику видається посвідчення та нагрудний знак, який є державною нагородою, форма та зразок яких затверджується Верховною Радою України.

Нардеп, який отримав такий статус, має право: бути присутнім на відкритих засіданнях Верховної Ради України та її органів; відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності; у разі виявлення потенційних загроз національній безпеці чи державному суверенітету України надсилати звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, до установ та організацій, до повноважень яких належить розв'язання порушених питань по суті.

Він також матиме право на прийом президентом України, головою ВРУ, прем'єр-міністром України, генеральним прокурором, керівниками інших державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадовими та службовими особами у межах та спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Законопроектом передбачено, що Засновнику може бути присвоєно довічне грошове утримання. Порядок присвоєння Засновникам довічного грошового утримання та його розмір встановлюються Кабінетом міністрів України.

У разі смерті Засновника Верховна Рада, місцеві органи виконавчої влади та/або органи місцевого самоврядування надають необхідну допомогу у його похованні.

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